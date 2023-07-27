محاكم المملكة تصدر 248 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري الماضي

وشهد قطاع القضاء تطورًا كبيرًا على المستويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة، من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحوكمتها، وتقليل مدد الفصل في المنازعات.