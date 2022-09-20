مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي عقم أربعينية استمر لـ "12" عاماً

وقالت د. نوف الأسمري استشاري النساء والولادة وعلاج تأخر الإنجاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن السيدة وهي تبلغ من العمر "41" عاماً لم تتخلَ عن حلم الأمومة، على الرغم من أنها أجهضت "4" مرات ولم توفق في "3" محاولات أطفال أنابيب، وراجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي برفقة زوجها، وبعد الاطلاع على تاريخها المرضى، وإخضاعها للفحوص الطبية الدقيقة اللازمة، تبين أنها تعاني نوعاً من الأجسام المضادة، إضافة إلى قابلية دمها للتجلط، وعطفاً على ما سبق تم وضع خطة علاجية ارتكزت في الأساس على اللجوء إلى أطفال الأنابيب، مع استخدام العقاقير التي تسبب سيولة في الدم والمضادة للأكسدة، والكورتيزون، قبلها كان الفريق الطبي قد قام بشرح تفاصيل ومراحل الخطة للأسرة، التي تجاوبت مع الفريق الطبي خلال مراحل العلاج المختلفة إلى أن تكللت في نهاية المطاف بالنجاح، فبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ولداً بصحة جيدة، استقبلته أسرته في أجواء إنسانية مفعمة بالسعادة والأفراح الغامرة.