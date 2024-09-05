مستشفى الملك فهد الجامعي يحرز نتائج جديدة في جراحة الأوتار المدورة للكتف

وأوضح رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور سعد بن محمد القحطاني في ورقته العلمية المشارك فيها بمؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة الكتف والمرفق الذي عُقد أمس في مدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة متخصصين في المجال، أن دراسة طبية تمت على أكثر من 300 مريض تم علاجهم بالمنظار لإصلاح الأوتار المدورة للكتف، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود نسبة أعلى من المتعارف عليه في الوسط العلمي لارتباط القطع في وتر عضلة تحت الكتف (subscapularis)مع غيرها من الأوتار.