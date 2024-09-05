مستشفى الملك فهد الجامعي يحرز نتائج جديدة في جراحة الأوتار المدورة للكتف

توصل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى نتائج علمية جديدة في جراحة الكتف في دراسة عن مدى ونسبة إصابة الأوتار المدورة للكتف وطريقة علاجها.
وأوضح رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور سعد بن محمد القحطاني في ورقته العلمية المشارك فيها بمؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة الكتف والمرفق الذي عُقد أمس في مدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة متخصصين في المجال، أن دراسة طبية تمت على أكثر من 300 مريض تم علاجهم بالمنظار لإصلاح الأوتار المدورة للكتف، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود نسبة أعلى من المتعارف عليه في الوسط العلمي لارتباط القطع في وتر عضلة تحت الكتف (subscapularis)مع غيرها من الأوتار.
وأفاد بأن هذه الدراسة العلمية الوحيدة من العالم العربي التي تم قبولها في المؤتمر؛ وذلك لأهمية النتائج العلمية التي توصلت لها هذه الدراسة، مثمناً الدعم والمساندة من الجامعة بما يعكس مكانة المملكة وجامعاتها الأكاديمية في البحث والإنتاج العلمي مما يسهم في جودة المخرجات الطبية ورفع من مستوى التقدم الطبي على مستوى المملكة والعالم.