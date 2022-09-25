الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية يعلن فوز أول سعودية بمنصب قيادي في مجلس إدارته

يشار إلى أن مكتب الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية "IAF" يضم 12 نائبا للرئيس، كما يتكون من موظفين منتخبين ومعينين، فيما يتولى العديد من المهام التي من أبرزها التوصية والإشراف على ترتيبات اجتماعات الاتحاد، وإعداد جدول أعمال الجلسات العامة للجمعية العامة، والإشراف على إعداد التقرير المالي السنوي للهيئة العامة، إضافة إلى تعيين اللجان المؤقتة والتوصية للجمعية العامة للنظر بإنهاء العضويات، وتنمية تعاون الاتحاد مع المنظمات والجمعيات والهيئات.