"شاشة بث حية".. "الزعاق": سماء شبه الجزيرة دائمة الظهور ونادرة السحب الحاجبة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إنه عندما تغيب الشمس عن صحراء الجزيرة العربية تتحول السماء إلى شاشة بث حية، تمتد من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، لأن السماء العربية دائمة الظهور، ونادرة السحب الحاجبة لها، وهذا السبب الذي جعل العرب يتأملون فيها.