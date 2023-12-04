"شاشة بث حية".. "الزعاق": سماء شبه الجزيرة دائمة الظهور ونادرة السحب الحاجبة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إنه عندما تغيب الشمس عن صحراء الجزيرة العربية تتحول السماء إلى شاشة بث حية، تمتد من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، لأن السماء العربية دائمة الظهور، ونادرة السحب الحاجبة لها، وهذا السبب الذي جعل العرب يتأملون فيها.
وأضاف الزعاق؛ أن العرب هم أول مَن سمّوا النجوم، ومازالت النجوم تنطق باللفظ العربي بجميع الأمم.
وتابع في فيديو على حسابه في "تويتر"، أن العرب هم أول مَن ربطوا الفصول والمواسم بأسماء النجوم، موسم سهيل على نجم سهيل.
وأكمل، العرب أول مَن ربطوا أسماء المطر بالنجوم، مطر الثروي من الثريا، ومطر الجوزوي من الجوزاء، ومطر السماك من نجم "السماك".