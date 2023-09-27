خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 866 لغمًا في اليمن

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و503 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات و20 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية صبر، ولغم واحد مضاد للأفراد و34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 2.617 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 416 ألفًا و360 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.