"مشهور": الثلث الثاني من أغسطس يشهد بداية الحالات المطرية على جنوب غرب المملكة

توقع علي مشهور، العضو المؤسس بجمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن تتعرض أجواء منطقة جازان وأغلب مناطق جنوب غرب وغرب المملكة، لحالة من عدم الاستقرار ينتج عنها حدوث حالات مطرية متتابعة من الثلث الثاني من أغسطس الحالي 2023 فيما تستمر هذه الحالات حسب توقعات المراصد العالمية إلى الثلث الأول من سبتمبر 2023.
وقال: إن هذه الحالات المطرية الموسمية تأخرت عن موعدها المعتاد بسبب تمركز للمرتفع الجوي خلال الفترة الماضية والذي ساعد في استقرار الأجواء، ومع انزياح هذا المرتفع ساهم في اندفاع للمد الرطوبي المداري القادم من القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر في الطبقة المنخفضة والسطحية وأيضاً اندفاع الرطوبة في الطبقة المتوسطة والعلوية القادم من بحر العرب مع تصعيد جيد لهذه الرطوبة إلى طبقات الجو العليا.
وأشار بأنه من المتوقع أن تتوسع الأمطار خلال الأيام المقبلة مما تبقى من شهر أغسطس 2023 وتساعد في جديات الأودية والشعاب، ولذا نأمل من الجميع اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الأجواء مع متابعة آخر تقارير المركز الوطني للأرصاد.