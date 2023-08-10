"مشهور": الثلث الثاني من أغسطس يشهد بداية الحالات المطرية على جنوب غرب المملكة

توقع علي مشهور، العضو المؤسس بجمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن تتعرض أجواء منطقة جازان وأغلب مناطق جنوب غرب وغرب المملكة، لحالة من عدم الاستقرار ينتج عنها حدوث حالات مطرية متتابعة من الثلث الثاني من أغسطس الحالي 2023 فيما تستمر هذه الحالات حسب توقعات المراصد العالمية إلى الثلث الأول من سبتمبر 2023.