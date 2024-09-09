شُوهدت قبل 50 عاماً وفي رابغ.. ظاهرة "السحب المثقوبة".. فيديو والتفسير لـ "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن ظاهرة تُسمى "السحب المثقوبة" تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، مشيراً إلى أنها تحدث عندما تكون قطرات الماء السائل في السحابة أكثر برودة من نقطة تجمُّد الماء "صفر مئوي"، أي فائقة البرودة، لكن لم تتجمّد القطرة بسبب خلو الأجواء من جزيئات صلبة كي يتشكّل عليها الجليد.
وأوضح "المسند"؛ أنه "عندما تعبر طائرة عبر طبقة السحب من الأعلى إلى الأسفل أو العكس تُخلف الطائرة عبر محركاتها جُزيئات صلبة صغيرة جداً، مما يجعل القطرات الباردة جداً تتجمّد تلقائيًا فتندفع القطرات المجاورة لها للانضمام إليها مشكلة ثقباً شبه دائري في السحاب، فتسقط القطرات المتجمدة إلى الأرض، وقد تتبخر قبل وصولها لسطح الأرض.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "قيل إن سبب تشكلها أن مرور الطائرة يُتيح جلب هواء أبرد يخفّض درجة حرارة قطرات الماء فائقة التبريد فتتجمّد فيحصل الثقب".
وأبان "المسند"؛ أن "ظاهرة السحب المثقوبة شُوهدت أول مرة منذ 50 عاماً تقريباً، كما شُوهدت في رابغ عام 2019، والله أعلم".