شُوهدت قبل 50 عاماً وفي رابغ.. ظاهرة "السحب المثقوبة".. فيديو والتفسير لـ "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن ظاهرة تُسمى "السحب المثقوبة" تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، مشيراً إلى أنها تحدث عندما تكون قطرات الماء السائل في السحابة أكثر برودة من نقطة تجمُّد الماء "صفر مئوي"، أي فائقة البرودة، لكن لم تتجمّد القطرة بسبب خلو الأجواء من جزيئات صلبة كي يتشكّل عليها الجليد.