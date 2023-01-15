"فيديو".. ضبط 11 متهماً ارتكبوا عدة جرائم منها إطلاق نار وسلب

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 3 مقيمين قاموا بإطلاق النار في الهواء في إحدى المناسبات الاجتماعية، ومواطن ومقيم ارتكبا حوادث سلب محال وقواطع نحاسية ومعدات كهربائية والمتاجرة بها بمركبة مسروقة، وضُبط بحوزتهما 871 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح ناري و14 طلقة لذخيرة حية.