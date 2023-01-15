"فيديو".. ضبط 11 متهماً ارتكبوا عدة جرائم منها إطلاق نار وسلب

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض فيها على 11 متهماً بعدة مناطق بالمملكة.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 3 مقيمين قاموا بإطلاق النار في الهواء في إحدى المناسبات الاجتماعية، ومواطن ومقيم ارتكبا حوادث سلب محال وقواطع نحاسية ومعدات كهربائية والمتاجرة بها بمركبة مسروقة، وضُبط بحوزتهما 871 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح ناري و14 طلقة لذخيرة حية.
وفي الباحة، تم ضبط مواطن تورّط في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود بينهم 5 من الجنسية الآسيوية و2 من الجنسية اليمنية.
وفي جدة، تم ضبط مواطن قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء فيه لسكان أحد الأحياء؛ ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي القصيم، تم القبض على مواطن قام بممارسة الحجامة دون تصريح، كما تم في مكة المكرّمة القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ار تكبوا حوادث جنائية للمركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية.