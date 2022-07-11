"إيجار": العقود السكنية المرتبطة بطلبات التنفيذ لا تتجاوز 2.8% خلال العام الجاري

وأضاف البرنامج في تصريح خاص لسبق، أن نسبة العقود السكنية المرتبطة بطلبات التنفيذ التي يقوم ملاك العقارات برفعها على المستأجرين المتعثرين عن سداد الأجرة، أو المتخلفين عن الالتزام بإخلاء الوحدة الإيجارية في وقتها، عبر أنظمة وزارة العدل وجرى الاستعلام عنها في شبكة إيجار خلال 2022 لا تتجاوز 2.8% من إجمالي عقود الإيجار السكنية والتجارية الموثقة خلال العام الجاري، ويمكن أن يشمل عقد الإيجار الواحد أكثر من طلب تنفيذ باعتبار أن طلب التنفيذ يكون على الدفعة الإيجارية أو على نوع التنفيذ بعدم السداد أو عدم الإخلاء وليس على العقد ككل، ما يعني أن المتضرر من عدم سداد الأجرة لعدة دفعات قد يقوم برفع أكثر من طلب تنفيذ.