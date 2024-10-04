مجموعة "إيلاف" تفتتح رسمياً "فندق جوديان طريق الملك" بجدة

يُذكر أن "إيلاف" من الشركات الرائدة التي تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في قيادة التحوُّل بقطاعَي السياحة والضيافة على مستوى المنطقة، وتستند في ذلك إلى خبراتٍ رائدة تجاوزت 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍ من: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والرياض، وجميعها تمتاز بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة، كما تحظى المجموعة بمكانة دولية مرموقة ولا سيما في الدول الإسلامية؛ فضلًا عن ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتميزها بموظفين يتمتعون بمهاراتٍ عالية في الخدمات الفندقية، وتسعى في عام 2025 لتكون العلامة التجارية السعودية الأكبر في مجال الضيافة.