مجموعة "إيلاف" تفتتح رسمياً "فندق جوديان طريق الملك" بجدة

دشّنت مجموعة "إيلاف" الرائدة في مجال الضيافة؛ رسمياً، اليوم، فندق "جوديان طريق الملك"، الواقع على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، وهو الأحدث ضمن سلسلة فنادقها الفاخرة والمنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية الرئيسة، الذي يُعد مثالاً يُحتذى به في تقديم الثقافة المحلية في عالم الضيافة، وإثراء تجارب الضيوف، وإبراز تنوُّع الهوية الثقافية والحضارية السعودية، بما يتماشى مع معايير هذه الصناعة العالمية.
جرى ذلك خلال حفل افتتاح رسمي نظّمته المجموعة وحضره الأستاذ ياسر بن محفوظ؛ رئيس مجلس إدارة شركة سدكو القابضة، والدكتور عبد الرؤوف مناع؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة إيلاف، والدكتور عادل عزت؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلاف"، إلى جانب حضور نخبة من قيادات قطاع السياحة والضيافة وكِبار رجال الأعمال والمستثمرين، الذين اطلعوا على مرافق الفندق وما يقدّمه لضيوفه من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وما يتميّز به من خدمات تفوق التوقعات، والتزامه بأعلى معايير الجودة.
وخلال حفل الافتتاح، تعرَّف الحضور على ما يقدّمه الفندق الجديد من خدمات ضيافة تفوق التوقعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، حيث يوفر تجارب ضيافة فريدة تعكس الدقة والاهتمام بالتفاصيل، ويجسّد الفندق التزام مجموعة "إيلاف" بسمات الضيافة السعودية وفق أرقى المعايير، لتكون العلامة الأولى في تقديم تجربة ضيافة سعودية أصيلة بمعايير عالمية.
وتؤكّد المجموعة من خلال افتتاح الفندق تقديم تجارب استثنائية لضيوفها، وبناء نظامٍ بيئي شامل يدعم السياحة الوطنية، وفق مُستهدفات برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، كما تسعى أيضاً خلال المرحلة المقبلة إلى افتتاح فندق جوديان في عدة مدن سعودية، بعد افتتاحه في كلٍ من الرياض وجدة.
يمتاز "فندق جوديان" بموقعه الإستراتيجي على مقربة من الواجهة البحرية (الكورنيش) والمراكز التجارية الكبيرة في مدينة جدة، مما يجعله موقعًا مميزًا يسهل الوصول إليه، ويخدم ضيوفه بتوفير تجربة إقامة فريدة.
ويحتوي الفندق الجديد على 76 وحدة فندقيّة، ويضم جميع المرافق والخدمات الأخرى من مطاعم ومقاهٍ، ومركز أعمال وقاعات للولائم والمناسبات والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى مسبح ونادي لياقة بدنية وغيرها.
يُذكر أن "إيلاف" من الشركات الرائدة التي تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في قيادة التحوُّل بقطاعَي السياحة والضيافة على مستوى المنطقة، وتستند في ذلك إلى خبراتٍ رائدة تجاوزت 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍ من: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والرياض، وجميعها تمتاز بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة، كما تحظى المجموعة بمكانة دولية مرموقة ولا سيما في الدول الإسلامية؛ فضلًا عن ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتميزها بموظفين يتمتعون بمهاراتٍ عالية في الخدمات الفندقية، وتسعى في عام 2025 لتكون العلامة التجارية السعودية الأكبر في مجال الضيافة.