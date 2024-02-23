نهضة تنموية غير مسبوقة.. "الجندل": ذكرى "التأسيس" تسطر 3 قرون من المجد والعطاء

رفع المحامي والمستشار محمد إبراهيم الجندل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافّة.
وفي التفاصيل، قال "الجندل": ذكرى يوم التأسيس تجسّد عمق الدولة السعودية حضاريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا والتي قامت على منهج قويم يبرز تاريخها وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة وما يشهده الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة واهتماماً وعناية على جميع المستويات وفق رؤى وخطط استراتيجية حكيمة والتي تدل على عمق الانتماء لدولة ممتدة الجذور جعلت العالم أجمع يدرك كيف صنعت الدولة السعودية تاريخها الحافل بالتحديات والبطولات.
وأكد "الجندل" أن هذه المناسبة؛ هي محل اعتزاز وفخر لما تحمله من معاني الوحدة والتلاحم والعمق الحضاري والإرث التاريخي، مبيناً أن ذكرى يوم التأسيس يسطّر ثلاثة قرون من المجد والعطاء لهذا الوطن العزيز الشامخ، والذي بات اليوم واحداً من أكثر دول العالم موثوقية وتأثيراً في الوقت ذاته.