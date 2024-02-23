نهضة تنموية غير مسبوقة.. "الجندل": ذكرى "التأسيس" تسطر 3 قرون من المجد والعطاء

وفي التفاصيل، قال "الجندل": ذكرى يوم التأسيس تجسّد عمق الدولة السعودية حضاريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا والتي قامت على منهج قويم يبرز تاريخها وجذورها الراسخة وحضارتها العريقة وما يشهده الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة واهتماماً وعناية على جميع المستويات وفق رؤى وخطط استراتيجية حكيمة والتي تدل على عمق الانتماء لدولة ممتدة الجذور جعلت العالم أجمع يدرك كيف صنعت الدولة السعودية تاريخها الحافل بالتحديات والبطولات.