تحفة طبيعية غنّاء.. "وادي حية" واحات تجذب الزوار والسياح بحائل

في تحفة طبيعية غنّاء تحتضنها سلسلة جبال أجا تكونت معالم الجمال من الخضرة والنخيل التي يمتد عمرها لأكثر من 100 عام، وشخاليل المياه المتدفقة لتستقر في تجمع لها تغطيها النباتات والأعشاب لترسم لوحة جمالية في قلب "وادي حية".
ويقع "وادي حية" بقرية "حية" وسط مرتفعات جبال أجا الشاهقة في الجهة الغربية، والذي يبعد نحو 70 كيلومترًا عن مدينة حائل، ليمثل أحد أجمل أودية المنطقة، الذي يتميز بجمال طبيعته وتنوع تضاريسه وانبساط أرضه ذات التربة الحمراء التي تسمى "البطحاء"، مع وجود عدد من الكثبان الرملية، لتنعشه نسمات الهواء الباردة، وسط جريان العيون العذبة منه، مما جعل من الوادي لوحة فنية طبيعية غنّاء تجذب العديد من الزوار.
وأصبح هذا الوادي وجهة سياحية مميزة على مدار العام للمتنزهين من داخل حائل وخارجها؛ لما يمتاز به الوادي من واحات النخيل المذهلة التي تغطي مساحات واسعة، يتخللها جريان المياه المنحدرة من أعالي الجبال، وكذلك المناظر البرية الطبيعية الخلابة والجميلة من أشجار الطلح والسدر البري الكثيف الذي ينتشر في الوادي، بالإضافة إلى عدد من أنواع الطيور التي تسكن هذا المكان.
وتحدث أحد سكان المنطقة عبدالله الشمري، عن الوادي وما يملك من مكونات سياحية مميزة وجاذبة، التي تستهوي الجميع للخروج للصحراء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تمنح النفس الراحة بعيدًا عن صخب المدينة، خاصة في الليل الهادئ والسماء المليئة بالنجوم المتلألئة والجو العليل.