تحفة طبيعية غنّاء.. "وادي حية" واحات تجذب الزوار والسياح بحائل

ويقع "وادي حية" بقرية "حية" وسط مرتفعات جبال أجا الشاهقة في الجهة الغربية، والذي يبعد نحو 70 كيلومترًا عن مدينة حائل، ليمثل أحد أجمل أودية المنطقة، الذي يتميز بجمال طبيعته وتنوع تضاريسه وانبساط أرضه ذات التربة الحمراء التي تسمى "البطحاء"، مع وجود عدد من الكثبان الرملية، لتنعشه نسمات الهواء الباردة، وسط جريان العيون العذبة منه، مما جعل من الوادي لوحة فنية طبيعية غنّاء تجذب العديد من الزوار.