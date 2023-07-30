فيديو الإطاحة.. مروّجو مواد مخدّرة وأسلحة نارية في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في حفر الباطن قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ نشر من خلالها محتوى جنسياً وتحرَّش لفظياً بطفلٍ، وقام بالتلفظ بألفاظٍ خادشة للحياء في بثٍ مباشر عبر تطبيق آخر.
وفي جدة، تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، كما تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، في القريات، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري، وذخيرة حية، ومبلغ مالي.
وأوضح حساب الأمن العام في فيديو على حسابه بتويتر تحت عنوان "تمّ القبض" أنه في حائل، تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي صبيا، تمّ القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن، قاموا بترويج 34.8 كيلو جرام من نبات القات المخدّر، مخبأةً في تجاويف مركبة يقودها أحدهم.
وفي المنطقة الشرقية، تم القبض على مواطن قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع خادشة للحياء، ومواطن في القنفذة قام باتخاذ منزل تحت الإنشاء وكراً لترويج 10.506 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدّر، ومادة الحشيش المخدّر، وضُبطت بحوزته ذخيرة حية، وهواتف متنقلة.
وفي الرس، تمّ القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبطت بحوزته هواتف متنقلة.
وفي تبوك، تمّ القبض على مواطن قام بالاعتداء على امرأة بالضرب في أحد الأماكن العامة، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر المحتوى المرئي، لمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي جدة، تمّ القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر.