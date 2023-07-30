فيديو الإطاحة.. مروّجو مواد مخدّرة وأسلحة نارية في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في حفر الباطن قام بإنشاء قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ نشر من خلالها محتوى جنسياً وتحرَّش لفظياً بطفلٍ، وقام بالتلفظ بألفاظٍ خادشة للحياء في بثٍ مباشر عبر تطبيق آخر.