محليات

يقظة "حرس الحدود".. إحباط تهريب 300 كلجم من القات المخدر بالعارضة

فيما تمت الإجراءات النظامية الأولية وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص
يقظة "حرس الحدود".. إحباط تهريب 300 كلجم من القات المخدر بالعارضة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب (300) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جازان
حرس الحدود
نبات القات المخدر

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