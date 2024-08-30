"الأرصاد": فرصة أمطار متوسطة لغزيرة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران.