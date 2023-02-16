مستشفى "صحة الافتراضي" يساند الجهود الطبية لهيئة الهلال الأحمر السعودي

ساند مستشفى صحة الافتراضي، بوزارة الصحة الجهود الطبية لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل بتفانٍ لنقل خدمات المملكة الصحية ومساعدة المتضررين، حيث يقدم المستشفى الافتراضي خدماته للمنكوبين عن بعد، وذلك بشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية STC لتمكين مستشفى صحة الافتراضي من تقديم خدماته عن بعد بكفاءة وجودة.
يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تبادر فيها المملكة عبر الجسر الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة شعوب العالم، والتي ابتدأت مطلع فبراير الجاري جراء الزلزال الذي وقع مؤخرًا في بعض الدول.
يشار إلى أن هذه المساهمة تأتي ضمن الجهود الميدانية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، الذي يضم مجموعة من الفرق والكوادر الطبية والإسعافية، وكذلك المتطوعين والمتطوعات الذين بادروا بالتسجيل لدى المركز، لتقديم الخدمات الطبية والصحية العاجلة في الميدان، حيث قدم خدمات طبية إسعافية لمئات الحالات التي تم معالجتها، ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة التي أسهمت في تخفيف معاناة متضرري الزلزال.