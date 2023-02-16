مستشفى "صحة الافتراضي" يساند الجهود الطبية لهيئة الهلال الأحمر السعودي

يشار إلى أن هذه المساهمة تأتي ضمن الجهود الميدانية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، الذي يضم مجموعة من الفرق والكوادر الطبية والإسعافية، وكذلك المتطوعين والمتطوعات الذين بادروا بالتسجيل لدى المركز، لتقديم الخدمات الطبية والصحية العاجلة في الميدان، حيث قدم خدمات طبية إسعافية لمئات الحالات التي تم معالجتها، ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة التي أسهمت في تخفيف معاناة متضرري الزلزال.