"عقاد": خطط مستقبلية لتطوير المسار الإلكتروني في المواسم المقبلة للحج

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الصعاب التي يمكن أن تظهر أثناء التشغيل، وإيجاد الحلول المناسبة لها باستخدام المسار الإلكتروني، بجانب بعض المشاكل التي تخص التقنية، مع مناقشة موضوع مغادرة الحجاج بعد انتهاء الموسم، حتى وصولهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة.