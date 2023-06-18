"عقاد": خطط مستقبلية لتطوير المسار الإلكتروني في المواسم المقبلة للحج

كشف مستشار وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج المهندس محمد عقاد، عن وجود خطط مستقبلية لتطوير المسار الإلكتروني في المواسم المقبلة.
وشدد المهندس "عقاد" على أن المسار الإلكتروني يتطور من عام لآخر؛ مؤكدًا أن شركات الطوافة شركاء لوزارة الحج في تطوير المسار الإلكتروني.
وعقد مستشار وكيل وزارة الحج والعمرة، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية وذراعيها "إكرام الضيف" و"رحلات ومنافع" في مقر الشركة بأم الجود في مكة المكرمة، بحضور وفد من وزارة الحج والعمرة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال فيما يتعلق بالمسار الإلكتروني، بجانب أهمية سرعة إنجاز التفويضات، وإنهاء إجراءات الحجاج المتوفين في المستشفيات، واستخراج شهادات الوفاة، والتأكيد على أهمية جودة الخدمات منذ وصول الحاج حتى أداء مناسكه وانتهاءً بمغادرته للأراضي المقدسة.
وشهد الاجتماع المدير التنفيذي للشركة أحمد يحيى، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرو شركتي "إكرام الضيف" سعودي عيد، و"رحلات ومنافع" أحمد تمار.
من جانبه قدّم مستشار وكيل وزارة الحج والعمرة المهندس محمد عقاد، شكره لشركة مطوفي حجاج الدول العربية لهذا الاجتماع بالشراكة مع طيران ناس وفرع الوزارة بمكة، والنقابة العامة للسيارات.
ولفت إلى أن الاجتماع ركّز في محاوره على تقديم الخدمة المناسبة لحجاج تأشيرات المجاملة، وحل بعض التحديات التي تواجه موضوع الاستضافة والاستقبال والسكن.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الصعاب التي يمكن أن تظهر أثناء التشغيل، وإيجاد الحلول المناسبة لها باستخدام المسار الإلكتروني، بجانب بعض المشاكل التي تخص التقنية، مع مناقشة موضوع مغادرة الحجاج بعد انتهاء الموسم، حتى وصولهم إلى بلادهم بكل يسر وسهولة.
من جهته شدد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني على أهمية الاجتماعات مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة كل ما يتعلق بتذليل الصعوبات لحجاج بيت الله الحرام، والرفع من جودة الخدمات المقدمة حتى يؤدي الحاج نسكه بسهولة ويسر وأمان.
وأكد "معاجيني" أن المسار الإلكتروني الذي يشهد تطورًا عامًّا بعد عام، سهّل على الحاج اختيار الخدمات التي يرغب في الحصول عليها بسهولة وسلاسة.
وأبان أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.