"كنست السباع".. حرارة الظل بالرياض و"طالع الذراع" في توضيح "المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس"، أن "الذراع" نجمٌ شامي وعدد أيامه 13 يومًا؛ حيث تقول العرب: "إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع، وأشعلت في الأفق الشعاع، وترقرق السراب في كل قاع، وكنست الظباء والسباع"، والمرزم هو ألمع نجوم السماء، وهو الشعرى اليمانية.