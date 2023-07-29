"كنست السباع".. حرارة الظل بالرياض و"طالع الذراع" في توضيح "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت يوافق دخول "طالع الذراع"، وهو نجمان نَيِّرَان في برج التوأمين وتُسَميه العامة "المرزم".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس"، أن "الذراع" نجمٌ شامي وعدد أيامه 13 يومًا؛ حيث تقول العرب: "إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع، وأشعلت في الأفق الشعاع، وترقرق السراب في كل قاع، وكنست الظباء والسباع"، والمرزم هو ألمع نجوم السماء، وهو الشعرى اليمانية.
وتابع يقول: "في مثل هذا اليوم من عام 1987م بلغت درجة الحرارة الكبرى في #الرياض 48 درجة في الظل".