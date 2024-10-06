"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنوة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة الربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.