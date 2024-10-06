"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان وعسير والجوف والشمالية والباحة).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والليث، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنوة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرجة الربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.