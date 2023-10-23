أكثر من 7.4 مليون خلال أسبوع.. إجمالي حركة عبور المركبات على طـرق المملكة

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق الجوف تخطى 164 ألفاً ونجران 145 ألفاً ثم جازان 120 ألفاً والباحة 115 ألفاً والحدود الشمالية 114 ألفاً.