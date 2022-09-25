تمديد التقديم على وظائف "التجارة" المشمولة بلائحة التعاقد.. سجّل من هنا

أعلنت وزارة التجارة تمديد التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد؛ وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.