الرحلة السعودية تصل لمسارها الطبيعي بالفضاء.. والمركبة "دراغون" تدخل منطقة انعدام الجاذبية

ويأتي ذلك في رحلة استكشافية علمية، ستحقق أثرًا إيجابيًّا، يساهم في خدمة البشرية. هذا هو وطننا بقيادة ملهمة، وبشباب طموح، وبرؤية تتحقق من أجل حاضر زاهر، ومستقبل مشرق نحو الفضاء.