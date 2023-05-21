الرحلة السعودية تصل لمسارها الطبيعي بالفضاء.. والمركبة "دراغون" تدخل منطقة انعدام الجاذبية

انطلق قبل قليل رائدا الفضاء السعوديان "ريانة" و"وعلي" في رحلتهما إلى الفضاء على متن المركبة "دراغون" في مهمة علمية، مستقرها محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم، وسط متابعة من الجماهير السعودية بفخر واعتزاز بأبناء الوطن.
وتمكنت المركبة "دراغون" من الوصول إلى مسارها الطبيعي، والانفصال بسلام، ودخول منطقة انعدام الجاذبية، ودخلت في مرحلتها الثانية بنجاح.
ويأتي ذلك في رحلة استكشافية علمية، ستحقق أثرًا إيجابيًّا، يساهم في خدمة البشرية. هذا هو وطننا بقيادة ملهمة، وبشباب طموح، وبرؤية تتحقق من أجل حاضر زاهر، ومستقبل مشرق نحو الفضاء.
وحسب الهيئة السعودية للفضاء، فإن الرحلة تتضمن انطلاق رائدَي الفضاء السعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في رحلة علمية، تُمثل حدثًا تاريخيًّا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.
وفي هذا الصدد ذكرت الهيئة أن صاروخ «فالكون 9» ومركبة دراغون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2، التي تضم رائدَي الفضاء السعوديَّين إلى محطة الفضاء الدولية.
وتأتي رحلة السعودية نحو الفضاء ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022.
وتتضمن المهمة نحو الفضاء إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات، من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية، يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.
يُذكر أن ريانة برناوي، التي تشارك في رحلة السعودية نحو الفضاء، هي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة. وقد أعربت عن سعادتها بتلك الخطوة، وقالت إنها تتحمس للانطلاق نحو الفضاء لتحقيق إنجازات تاريخية لوطنها الغالي، وللبشرية أجمع.
وعملت ريانة على مدى 10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية، وتفخر بتمثيل السعودية في رحلة السعودية نحو الفضاء بوصفها أول امرأة سعودية وعربية مسلمة.
وتم اختيار علي القرني في رحلة السعودية نحو الفضاء باعتباره أول رائد فضاء سعودي، واختير في 12 فبراير 2023 ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قِبل الهيئة السعودية للفضاء، وهي خطوة وصفها بأنها مصدر فخر وشعور بالحماس الكبير؛ لأنها المرة الأولى التي ينطلق فيها إلى محطة الفضاء الدولية.