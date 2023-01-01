طرق قرى "فحو أضم" خارج الخدمة منذ أسبوع.. والأهالي يناشدون "النقل"

وقال السكان، في شكوى تلقتها "سبق"، نحن أهالي قرى الفحو نعاني أضرار انقطاع الطرق، وعدم تجاوب الشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية، منذ الأسبوع الماضي حتى هذا اليوم رغم مطالبنا المتكررة لكن دون جدوى.