محليات
طرق قرى "فحو أضم" خارج الخدمة منذ أسبوع.. والأهالي يناشدون "النقل"
أغلقتها الأمطار التي شهدتها المحافظة وشركة الصيانة لا تتجاوب
ناشد أهالي قرى الفحو التابعة لمحافظة أضم، المسؤولين في وزارة النقل بضرورة فتح الطرق المغلقة منذ أسبوع نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.
وقال السكان، في شكوى تلقتها "سبق"، نحن أهالي قرى الفحو نعاني أضرار انقطاع الطرق، وعدم تجاوب الشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية، منذ الأسبوع الماضي حتى هذا اليوم رغم مطالبنا المتكررة لكن دون جدوى.
وأشاروا في شكواهم إلى أن القرى المتضررة، هي: قرية الأحياء وقرية المعتق وقرية الوصال وقرية المشرقة وقرية الخاصرة، إلى جانب قرى رشين والخدرة وحرف إذن، والسكي وركب الجبيه، والعلو .
وطالب السكان، عبر "سبق "، فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرّمة، بالتجاوب مع مطالبهم على وجه السرعة.