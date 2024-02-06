بمشاركة "يزيد الراجحي"... 24 جنسية تمثل ١٦٤ مشاركًا في رالي حائل الـ١٩

يشارك في رالي حائل الـ ١٩، 164 متسابقاً وملاحًا في السيارات والدراجات النارية من 24 جنسية مختلفة.
من جهة أخرى ستشارك 97 سيارة، و25 متسابقًا في فئة الدراجات النارية، من بينها 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز).
وقرر بطل الراليات، وبطل كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" السعودي يزيد الراجحي، المشاركة في رالي حائل هذه النسخة.
يذكر أن رالي حائل ١٩ يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.
ويقام الرالي بتنظيم من هيئة تطوير حائل، وبإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية، وبرعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.