مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يجرى "3" عمليات تصحيحية معقدة لجراحات سمنة سابقة

تمكّن فريق طبي متخصّص في جراحات السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، من إجراء "3" عمليات منظار تصحيحية معقدة لجراحات سمنة سابقة، أُجريت في مراكز أخرى، وعانى المرضى حزمة أعراض حادة ومتباينة، ذكر ذلك د. خالد مرزا؛ استشاري جراحة السمنة بالمستشفى، ورئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. مرزا؛ إن الحالة الأولى، وهي امرأة ثلاثينية عانت زيادة في الوزن والارتجاع، بعد خضوعها لعملية تكميم منذ نحو "3" سنوات، والحالة الثانية لرجل في العقد الرابع من العمر عاني أيضاً أعراضاً مماثلة لكن أكثر حدة، إذ وصلت كتلة جسمه إلى 41.
وأجرى الفريق الطبي فحوصات دقيقة للحالتين أبرزها منظار المعدة وصور ملوّنة وتحاليل دم شاملة، ومن ثم أخضعتا لعمليتين منفصلتين لتحوير مسار المعدة بوصلة واحدة واستمرت كل عملية نحو "75" دقيقة، وحققت العمليتان -ولله الحمد- نجاحاً كبيراً، حيث خرجت الحالتان من غرفة العمليات بصحة جيدة، وأكّدت صور الأشعة بالصبغة في اليوم التالي نجاح العمليتين، وغادرت الأولى المستشفى بصحة جيدة بعد "24" ساعة، فيما غادرت الثانية بعد نحو "48" ساعة.
أضاف د. مرزا؛ الذي يرأس الاتحاد الفدرالي العالمي لجراحات السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحالة الثالثة لمريض ظل يعاني لفترة طويلة أعراضاً مختلفة، تمثلت في اضطرابات مزمنة بالجهاز الهضمي، كالانتفاخ والاسهال الدائم، وذلك بعد عملية قص معدة وتحويل مجرى البنكرياس، أُجريت له قبل "9" سنوات، وأُخضع لعملية تصحيح معقدة، واحتمالات حدوث المضاعفات في أثنائها كانت عالية، لذلك تم تجهيز المريض قبل العملية بفترة كافية، والتأكد خلالها من سلامة جميع وظائف الجسم والدم، وتُوجت جهود الفريق الطبي بنجاحٍ متكاملٍ للعملية التي استمرت "3" ساعات، وغادر المريض المستشفى في اليوم الثالث، ومن خلال المتابعة في الأسابيع والشهور التالية تأكّد شفاء كل الحالات، وزوال الأعراض كافة التي عانت منها.
وقال د. مرزا؛ إن تحديث المعايير الخاصة بجراحات السمنة، وتنامي الوعي الصحي، أدّيا إلى زيادة الاقبال على جراحات السمنة، ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، فإن المملكة شهدت عام 2020 نحو "24" ألف عملية سمنة، وتبعاً لذلك ارتفع عدد العمليات التصحيحية التي وصفها د. مرزا؛ بالمتقدمة جداً، مشدداً على ضرورة إجرائها في مراكز متطورة، وتحت اشراف جرّاحين أصحاب خبرة عالية ومهارة، منبهاً إلى أن اختيار العملية التصحيحية المناسبة يُعد من العوامل المهمة في نجاح العمليات والتقليل من المضاعفات.