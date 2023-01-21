مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يجرى "3" عمليات تصحيحية معقدة لجراحات سمنة سابقة

أضاف د. مرزا؛ الذي يرأس الاتحاد الفدرالي العالمي لجراحات السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحالة الثالثة لمريض ظل يعاني لفترة طويلة أعراضاً مختلفة، تمثلت في اضطرابات مزمنة بالجهاز الهضمي، كالانتفاخ والاسهال الدائم، وذلك بعد عملية قص معدة وتحويل مجرى البنكرياس، أُجريت له قبل "9" سنوات، وأُخضع لعملية تصحيح معقدة، واحتمالات حدوث المضاعفات في أثنائها كانت عالية، لذلك تم تجهيز المريض قبل العملية بفترة كافية، والتأكد خلالها من سلامة جميع وظائف الجسم والدم، وتُوجت جهود الفريق الطبي بنجاحٍ متكاملٍ للعملية التي استمرت "3" ساعات، وغادر المريض المستشفى في اليوم الثالث، ومن خلال المتابعة في الأسابيع والشهور التالية تأكّد شفاء كل الحالات، وزوال الأعراض كافة التي عانت منها.