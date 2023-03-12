صور رادارات الطقس تكشف أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق

جدّد المركز الوطني للأرصاد توقعاته بهطول أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز -قبل قليل-: صور رادارات الطقس توضّح -بمشيئة الله- هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد، وتُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.