صور رادارات الطقس تكشف أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد، وتُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.