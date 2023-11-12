"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير وتبوك وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.