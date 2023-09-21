"دارة" تطلق مبيعات "دارة سدايم" بجدة.. يضمّ أكثر من 530 فيلا سكنية

يشار إلى أن "دارة"، التي أطلقتها شركة "أجدان"، للتطوير العقاري الرائدة في مشاريع جودة الحياة، تستمر بتقديم حزم من الحلول السكنية، بأفكار إبداعية، تتمثل في تصميم فلل تتناسب مع البيئة المحيطة لتمثل امتدادًا للهوية المعمارية لكل منطقة، بما يحقق للمالك الفائدة القصوى من المساحات، وذلك بابتكار عدة نماذج من الفلل السكنية المتنوعة وبمساحات مختلفة تتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية، في مختلف مناطق المملكة.