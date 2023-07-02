ضيوف برنامج خادم الحرمين من غزة: مواقف المملكة على مرّ الزمن داعمة ومشرفة

وأوضح الحاج عماد الدين عبدالرحمن العمصي، وهو من أهالي أسرى وشهداء غزة، وله ابن أسير من خمسة عشر عامًا، أن "مواقف المملكة مع الشعب الفلسطيني على مرّ الزمن مشرفة ومباركة، وكانت داعمة للشعب الفلسطيني ولا زالت، وهذه المكرمة بالحج جاءت من هذا المنطلق بحج إلى بيت الله الحرام على نفقته الخاصة".