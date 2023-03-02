من حرفة إلى فن شعبي.. مكتبة المؤسِّس تنظّم ورشةً عن صناعة "السدو"

وقالت فاطمة المطيري: "إن "السدو" هو فنّ وليس حرفة فقط، وصناعته عريقة تمارسها النساء في المملكة منذ القدم، وتبدأ أولًا بجمع المادة الخام من صوف الأغنام الذي يُجَزّ، أما وبر الإبل فيجمع ولا يجز، ويمرّ بمراحل عديدة؛ تبدأ كذلك بتنظيف المواد الخام من الشوائب التي تعلق بها، وتمرّ على عملية النفش التي تجعلها أكثرَ نظافةً، وبعدها تأتي عملية الغزل عبر خيوط دقيقة، ويعتمد ذلك على مهارة الأيدي التي تغزل".