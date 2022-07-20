"مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني" يستعرض تجربته في بناء "مؤشر التسامح"

واستعرضت الورقة التي قدمها مساعد مدير إدارة الدراسات والبحوث، بالمركز الدكتور خالد المنصور، مضامين التسامح في رؤية المملكة 2030، ودور المؤشر في تعزيز القوة الناعمة للمملكة، كما أشارت إلى أهمية المؤشرات الاجتماعية الوطنية التي تراعي السياق المحلي؛ من أجل التعرف على واقع مختلف القضايا والقيم بين أطياف المجتمع.