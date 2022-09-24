نيويورك.. برنامج لتفادي الأزمات يجمع "سلمان للإغاثة" و"الإنمائي الأممي"

وجمعت مراسم التوقيع، أمس، في مدينة نيويورك، بين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير البرنامج أكيم شتاينر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.