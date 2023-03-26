"المرور": هنا 6 خطوات لآلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"

وكانت قد نوّهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.