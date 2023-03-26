"المرور": هنا 6 خطوات لآلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"

أوضح المرور السعودي آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر".
وأضاف في فيديو توعوي أن المنصة تمكّن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقار الإدارة العامة للمرور.
وحدّد المرور الخطوات المطلوبة للدخول للمزاد عبر الدخول للمنصة، ثم أيقونة الخدمات، واختيار خدمة المرور، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واختيار نوع اللوحات؛ لتظهر اللوحات المتاحة للمزايدة عليها.
وكانت قد نوّهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك عبر منصة #أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.