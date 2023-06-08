ضبط 6 أشخاص لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين في الرياض والمدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (73) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.