"المياه الوطنية" تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاءٍ من حي عرقة بالرياض

وأكّدت أن هذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ عددٍ من مشاريعها المائية والبيئية التي أُتِمّت سابقاً في إطار خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية في إنشاء بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها في العاصمة الرياض، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي منسجماً مع خطط الشركة الإستراتيجية، والجداول الزمنية الموضوعة مسبقاً، مشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.