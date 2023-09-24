شركة "منصات" للتقييم العقاري تسجل أكثر من 100 ألف ساعة خبرة في موقع "قيمة"

احتفلت شركة منصات للتقييم العقاري، بتسجيل أكثر من مائة ألف ساعة خبرة في موقع "قيمة" التابع للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.. ويُعد ذلك إنجازًا كبيرًا بفضل الله بعد تراكم الخبرات الطويلة في مجال التقييم العقاري، والتي تضم عددًا من خبراء التقييم العقاري العاملين بجد واحترافية كبيرة.