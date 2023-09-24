شركة "منصات" للتقييم العقاري تسجل أكثر من 100 ألف ساعة خبرة في موقع "قيمة"

احتفلت شركة منصات للتقييم العقاري، بتسجيل أكثر من مائة ألف ساعة خبرة في موقع "قيمة" التابع للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.. ويُعد ذلك إنجازًا كبيرًا بفضل الله بعد تراكم الخبرات الطويلة في مجال التقييم العقاري، والتي تضم عددًا من خبراء التقييم العقاري العاملين بجد واحترافية كبيرة.
الجدير بالذكر أن شركة "منصات" للتقييم العقاري حازت على شهادة تصنيف من وكالة تصنيف الخاصة بتصنيف الشركات، كما أن شركة "منصات" العقارية تتشرف بتقديمها لخدمة التقييم العقاري وخدمة الدراسات العقارية المتخصصة لعدد كبير من البنوك والشركات العالمية، كما أن الشركة حاصلة على زمالة معهد المساحين والمقيمين الملكي البريطاني RICS.
وبهذا الإنجاز الهام أطلقت شركة "منصات" للتقييم العقاري هوية 100 ألف ساعة خبرة توثيق لهذا الإنجاز الكبير، بفضل الله الذي يضع على عاتقها عبء الحفاظ على مصداقيتها والعمل باحتراف.