مكة.. تدشين ورشة عمل تجويد خدمات الإعاشة والتغذية لضيوف الرحمن

دشّن وكيل الأمين للبلديات نيابةً عن أمين العاصمة المقدسة المكلف، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تجويد خدمات الإعاشة والتغذية لضيوف الرحمن، لشركات الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ناقشت الأمانة، خلال الورشة التي تُنظم بالتعاون مع القطاعات الحكومية والرسمية المشاركة وشركات الإعاشة بالشراكة مع طائفة متعهدي الإعاشة والتغذية بمكة المكرمة في قاعة الدار البيضاء بالشرائع، التحديات والحلول المطلوبة لتقديم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن.
من جانبه، قال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي: إنه حرصًا من أمين العاصمة المقدسة وانطلاقًا من دور الأمانة الأصيل في أعمال الرقابة على سلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم والحاج والمعتمر، فإننا اليوم في اجتماعنا نسعى إلى تجويد خدمات التغذية والإعاشة لضيوف الرحمن، بمناقشة محاور عدة تتعلق باستعدادات متعهدي مطابخ الإعاشة بمكة المكرمة، والتحديات التي تواجههم في تقديم خدمات الإعاشة في موسم حج هذا العام 1444هـ.
وأضاف: من ضمن تلك الخدمات تحديد ممكنات احتساب الطاقة التشغيلية لكل موقع وتوثيق التعاقدات وتحديات تشغيل العمالة الموسمية وإصدار تصاريح العمل ودخول المشاعر المقدسة، إضافة إلى تنوع الوجبات بما يرضي ذائقة الحاج واحتياجاته الغذائية، بحيث تخدم مناقشات الحضور وآراؤهم في الوصول لتوصيات ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة في مجال الإعاشة.
فيما قال مدير عام التراخيص وسلامة الغذاء الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم: إنه تم خلال الورشة توضيح الإجراءات والاشتراطات الصحية لتأهيل متعهدي مطابخ الإعاشة والتغذية والعاملين بها، وتوضيح أهم المخالفات التي يتم رصدها خلال الجولات التفتيشية وكيفية تفاديها.
يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد شاركت بورقة عمل توضح مهام ومجهودات الهيئة في متابعة سلامة الغذاء، ومشاركة طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، بالتعريف بمهام الطائفة واستعراض مقومات تجويد خدمات الإعاشة من خلال طرح متطلبات المتعهدين ملاحظاتهم حول آليات العمل خلال موسم الحج واعتماد الآليات اللازمة لتنفيذ خدمات الإعاشة بأفضل وأرقى المعايير العالمية المطلوبة.