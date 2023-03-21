مكة.. تدشين ورشة عمل تجويد خدمات الإعاشة والتغذية لضيوف الرحمن

من جانبه، قال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي: إنه حرصًا من أمين العاصمة المقدسة وانطلاقًا من دور الأمانة الأصيل في أعمال الرقابة على سلامة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم والحاج والمعتمر، فإننا اليوم في اجتماعنا نسعى إلى تجويد خدمات التغذية والإعاشة لضيوف الرحمن، بمناقشة محاور عدة تتعلق باستعدادات متعهدي مطابخ الإعاشة بمكة المكرمة، والتحديات التي تواجههم في تقديم خدمات الإعاشة في موسم حج هذا العام 1444هـ.