بالرغم من فتح جميع المسارات.. ازدحام واكتظاظ على جسر الملك فهد أسبوعيًّا

وجسر الملك فهد، الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين، يُعد من أهم وأطول الجسور في منطقة الخليج العربي، وأُنشئ عام 1986، ويبلغ طوله 25 كيلومترًا؛ ما يجعله رابطًا حيويًّا، يعزز من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدَيْن.