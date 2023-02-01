إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر

تأتي هذه الخطوة استغلالًا لموارد المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، حيث تعمل المملكة على تحفيز اقتصاد الهيدروجين العالمي من خلال مستهدفاتها في أن تكون في مصافّ الدول المنتجة للهيدروجين في العالم، مع الحفاظ على مكانتها بوصفها لاعبًا رئيسًا في قطاع الطاقة، وجزءًا من جهود نيوم ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة؛ لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، وعلى رأسها تغير المناخ.