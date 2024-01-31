الإلكترونية الحديثة موزعا رسميا لأدميرال الأمريكية في المملكة العربية السعودية

ومن جانبه علق السيد فيشال ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة أدميرال للأجهزة المنزلية والإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند، قائلاً: "نحن متحمسون لدخولنا إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة وتتمتع بإمكانات هائلة للنمو". وأضاف: "تتمتع الإلكترونيات الحديثة ببصمة قوية في جميع أنحاء المملكة من حيث شبكة التوزيع والبنية التحتية القوية لتقديم خدمة ما بعد البيع لعملائنا الكرام. مع باقة منتجات أدميرال الشاملة التي لا مثيل لها في فئات الأجهزة المنزلية والتجارية والإلكترونيات، سنثير إعجاب عملائنا بالخيارات المتنوعه. سيتم بيع منتجات أدميرال من خلال جميع التجار وتجار التجزئة الرائدين والقنوات المتنوعه عبر الإنترنت."