الإلكترونية الحديثة موزعا رسميا لأدميرال الأمريكية في المملكة العربية السعودية

في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الأجهزة المنزلية والمكيفات والإلكترونيات، قامت الشركة الإلكترونية الحديثة إحدى شركات مجموعة الفيصلية بتوقيع إتفاقية تعاون مع العلامة التجارية الأمريكية أدميرال لتصبح الموزع الرسمي والحصري داخل المملكة العربية السعودية. وتعد العلامة التجارية أدميرال والتي تأسست عام 1934م إحدى العلامات التجارية الأمريكية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والمكيفات والإلكترونيات على مدار 90 عاما.
يذكر أن الشركة الالكترونية الحديثة منذ نشأتها عام 1970 وعلى مدار أكثر من 50 عاما تضع أهم أولوياتها رعاية وخدمة عملائها من خلال تقديم أكبر تشكيلة من المنتجات ذات الجودة المتميزة والتي تلبي احتياجاتهم والمدعومة من خلال خدمات ما بعد البيع المتميزة.
وتسعى الشركة الإلكترونية الحديثة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانتها في السوق السعودي من خلال تقديم مجموعة جديدة من الأجهزة المنزلية تحت العلامة التجارية أدميرال مما سيسهم في تعزيز مبيعات أدميرال بالسوق السعودي.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية قال السيد/ وجيه البيروتي ، الرئيس التنفيذي للشركة الالكترونية الحديثة: "يسعدنا عقد إتفاقية الشراكة مع أدميرال والتي ستضمن تعزيز تواجد العلامة التجارية في السوق السعودي والذي بدوره سينعكس على نمو الحصة السوقية للشركة الإلكترونية الحديثة بالسوق السعودي مما يسهم في تحقق الريادة في مجال الأجهزة المنزلية والمكيفات والالكترونيات"
ومن جانبه علق السيد فيشال ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة أدميرال للأجهزة المنزلية والإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند، قائلاً: "نحن متحمسون لدخولنا إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة وتتمتع بإمكانات هائلة للنمو". وأضاف: "تتمتع الإلكترونيات الحديثة ببصمة قوية في جميع أنحاء المملكة من حيث شبكة التوزيع والبنية التحتية القوية لتقديم خدمة ما بعد البيع لعملائنا الكرام. مع باقة منتجات أدميرال الشاملة التي لا مثيل لها في فئات الأجهزة المنزلية والتجارية والإلكترونيات، سنثير إعجاب عملائنا بالخيارات المتنوعه. سيتم بيع منتجات أدميرال من خلال جميع التجار وتجار التجزئة الرائدين والقنوات المتنوعه عبر الإنترنت."
وأكد السيد فيشال ساكسينا في نهاية حديثه: "نحن فخورون بإرثنا وتراثنا الممتد على مدار 90 عامًا كعلامة تجارية أمريكية. كما ترغب أدميرال في بناء سمعة قوية في المملكة فيما يتعلق بالمنتجات عالية الجودة والمستدامة حيث ننشر أجنحتنا جنبًا إلى جنب مع شريكنا الشركة الإلكترونية الحديثة."