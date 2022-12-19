مستثمر في مجال القهوة: 800 ألف ريال أرباح مشروع المقهى الناجح شهريًا

ودعا في هذا الشان، كل من لديهم الشغف بالعمل في مجال القهوة بالتدرب والعمل في المجال من سنة إلى سنة ونصف ليعيش تجربة العميل وحث الراغبين بالاستثمار في مشاريع المقاهي إلى تغطية الاحتياج في شمال وجنوب المملكة ودراسة السوق بشكل جيد واختيار الموقع بشكلٍ مناسب والابتعاد عن البهرجة وتقديم تجربة عميل متميزة وبأسعار تنافسية.