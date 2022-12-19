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مستثمر في مجال القهوة: 800 ألف ريال أرباح مشروع المقهى الناجح شهريًا
"الطريف" أوضح أن السعودية في المركز الأول بلا منازع عالمياً في مجال القهوة
كشف معتز الطريّف مستثمر في مجال القهوة بأن مشروع المقهى الناجح تصل أرباحه شهرياً إلى 800 ألف ريال.
وقال "الطريف" لبرنامج ياهلا عن متوسط الأرباح للمقاهي الناجحة: "يبدأ متوسط صافي الربح الشهري من 300 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، مشيراً إلى أن هامش الربح 40٪ بشرط أن يقدم المقهى تجربة عميل متكاملة.
ودعا في هذا الشان، كل من لديهم الشغف بالعمل في مجال القهوة بالتدرب والعمل في المجال من سنة إلى سنة ونصف ليعيش تجربة العميل وحث الراغبين بالاستثمار في مشاريع المقاهي إلى تغطية الاحتياج في شمال وجنوب المملكة ودراسة السوق بشكل جيد واختيار الموقع بشكلٍ مناسب والابتعاد عن البهرجة وتقديم تجربة عميل متميزة وبأسعار تنافسية.
وطالب الشركة السعودية للقهوة المدعومة من الدولة بتأهيل الكوادر السعودية الشابة وتدريبهم وإعطائهم عقوداً منتهية بالتوظيف.