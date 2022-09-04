37 مليون ريال لـ66 مزارعًا.. صرف مستحقات الدفعة 12 لمزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (37.638.180) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (21.106) أطنان؛ وذلك لعدد (66) مزارعًا؛ حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (513.467) طنًّا لعدد (1737) مزارعًا.