الطائف.. "الشؤون الإسلامية" تنظم فعالية "اليوم المفتوح" لضيوف خادم الحرمين

يُذكر أن الدفعة الأولى من المجموعة الـ15 من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة تضم (250) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: "ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا".