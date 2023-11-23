أعلى حملة تبرعات شعبية في تاريخ المملكة.. "إغاثة السعودية لغزة" تتخطى 529 مليوناً

سجّلت الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة أعلى حملة تبرعات شعبية سعودية في التاريخ، وتخطيها حاجز الـ529 مليون ريال، أسهم في ذلك أكثر من 920 ألف متبرع، حيث كان الرقم القياسي السابق لصالح الحملة السعودية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا ووصوله إلى 524 مليون ريال.
وتأتي هذه التبرعات السعودية الشعبية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث دشّنَ الحملة ووجّه بإطلاقها عبر منصة "ساهم" بإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بتبرعهما السخي بمبلغ 50 مليون ريال، في بادرة تؤكد أن المملكة العربية السعودية لا تزال منذ ثمانية عقود الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ماليًا وسياسيًا وإنسانيًا.
وسجّلت الحملة، وخلال عدة ساعات من انطلاقتها عبر منصة "ساهم"، حاجز الـ150 مليون ريال، حيث حظيت بمساهمة الجهات الداعمة وكبار المانحين وجميع أفراد المجتمع، مجسدةً اهتمام المملكة قيادةً وشعبًا بالوضع الإنساني ورفع المعاناة عن المدنيين في قطاع غزة، وتأكيدًا للدور التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
وفي تصريح سابق، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة وتطبيق "ساهم" التابعين للمركز، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقعه، مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.
يُشار إلى أن الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كانت قد انطلقت في منتصف شهر ربيع الآخر الماضي، وسجّلت حاجز أعلى حملة سعودية شعبية في التاريخ بأكثر من نصف مليار ريال خلال فترة وجيزة، وتخطّت الرقم القياسي السابق لصالح الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا بأكثر من 5 ملايين ريال.