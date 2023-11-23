أعلى حملة تبرعات شعبية في تاريخ المملكة.. "إغاثة السعودية لغزة" تتخطى 529 مليوناً

وفي تصريح سابق، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة وتطبيق "ساهم" التابعين للمركز، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقعه، مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.