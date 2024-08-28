البحر الأحمر.. باحثون يكتشفون سلطعوناً جديداً ونادراً في السعودية

اكتشف باحثون نوعاً جديداً من السلطعون في البحر الأحمر قُبالة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
وتمّ العثور على السلطعون، الذي أطلق عليه اسم "Camptoplax ahmar"، خلال البحث عن مخلوقات غير مكتشفة في شُعَب الشعاب المرجانية الضحلة، وكان مختبئاً في أنقاض المرجان.
وقال الباحثون إنهم استخدموا أداة شفط لإخراج السلطعون إلى السطح، وتمّ إرساله إلى متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي في أمريكا لفحصه.
ولاحظ الباحثون ميزات فريدة للسلطعون، بما في ذلك لونه "الأصفر القشّي بشكل عام" مع "نقاط حمراء نادرة وبقع حمراء صغيرة"، وله سبع أرجل، لكن واحدة منها مفقودة، كما كان جسمه مغطى بشعيرات كثيفة "تشبه اللباد".