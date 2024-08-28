البحر الأحمر.. باحثون يكتشفون سلطعوناً جديداً ونادراً في السعودية

ولاحظ الباحثون ميزات فريدة للسلطعون، بما في ذلك لونه "الأصفر القشّي بشكل عام" مع "نقاط حمراء نادرة وبقع حمراء صغيرة"، وله سبع أرجل، لكن واحدة منها مفقودة، كما كان جسمه مغطى بشعيرات كثيفة "تشبه اللباد".