"البيئة" تحدد 5 عوامل تتسبب في تدهور الأراضي الرعوية بالمملكة

حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 عوامل رئيسية تتسبب بشكل مباشر في تدهور 70% من الأراضي الرعوية الطبيعية، وتُؤثر على تنمية وازدهار الغطاء النباتي بالمملكة.
وتمثلت تلك العوامل في ممارسة الرعي الجائر، وعمليات الاحتطاب، بالإضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلًا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.
وأوضحت الوزارة من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن الممارسات السلبية تسهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، تحت وسم "حماية_الغطاء_النباتي".
وتعتمد الوزارة على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية؛ للحفاظ على ازدهارها وتنميتها.
جدير بالذكر أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعد عاملًا رئيسًا في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.