"البيئة" تحدد 5 عوامل تتسبب في تدهور الأراضي الرعوية بالمملكة

وتمثلت تلك العوامل في ممارسة الرعي الجائر، وعمليات الاحتطاب، بالإضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلًا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.