36 مليار ريال.. حجم عمليات القطاع العقاري في الشرقية حتى نهاية الربع الثالث 2023م

وأوضح الحماد خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023م، أنَّ المنطقة الشرقية شهدتْ نموًّا في مؤشراتها العقارية؛ حيث بلغ حجمُ العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ"36" مليار ريال، وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب "28" ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ"5%" لنفس الفترة من العام الماضي؛ منها "45%" للعقارات التجارية، و"39%" للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من "3.785" وسيطًا عقاريًّا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية. مضيفًا: أن عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تجاوز الـ"120" مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقارية بلغ الـ"32" ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة.