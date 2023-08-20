الرياض.. انتظام أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية

انتظم اليوم ما يزيد على 1.2 مليون طالب وطالبة في أكثر من ست آلاف مدرسة بجميع المراحل الدراسية، حيث يقوم بتدريسهم أكثر من 63 ألف معلم ومعلمة، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.
جاء ذلك وسط استعدادات تامة أنهتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حيث وضعت خطة تدريبية في الأسبوع الماضي خلال عودة المعلمين والمعلمات، متضمنة 81 برنامجًا تدريبيًا شملت الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد وبرامج إدارة الإشراف التربوي ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي والأساليب الإشرافية والإشراف الإلكتروني.
وبذلت الإدارة العامة للتعليم بالرياض الجهود في أعمال التهيئة والاستعداد، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، لانطلاقة العام الدراسي، من خلال نشر ثقافة الاستعداد وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي، كما جهّزت مقار لجان القبول في جميع مكاتب التعليم استقبلت فيها أولياء الأمور، وأنهت إجراءات القبول للطلاب والطالبات، وخصّصت هواتف إرشادية تستقبل الاتصالات والاستفسارات لتهيئة الطلاب والطالبات لعودة المدارس في المراحل الدراسية كافة، ووضعت الإدارة خطة شاملة لاستقبال الطلاب والطالبات وخاصة طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، كما عملت على تهيئة المقاصف المدرسية، وحدّدت الاشتراطات الصحية لحفظ وتوزيع الأطعمة والمشروبات، وأنهت استعداداتها لتهيئة النقل المدرسي، وتحديد أعداد الطلاب والطالبات المسجلين والمستفيدين من خدمات النقل المدرسي.
وشهد العام الدراسي الجديد 1445 هـ، افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات بالمنطقة، لتصل نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 96 %، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة المستغنى عنها 92 مدرسة بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة؛ ليتم توفير أكثر من 30 مليون ريال كانت تمثل القيمة الإيجارية لتلك المباني سنويًا؛ إضافة إلى استفادة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من المباني الجديدة، التي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.