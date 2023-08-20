الرياض.. انتظام أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية

وبذلت الإدارة العامة للتعليم بالرياض الجهود في أعمال التهيئة والاستعداد، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، لانطلاقة العام الدراسي، من خلال نشر ثقافة الاستعداد وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي، كما جهّزت مقار لجان القبول في جميع مكاتب التعليم استقبلت فيها أولياء الأمور، وأنهت إجراءات القبول للطلاب والطالبات، وخصّصت هواتف إرشادية تستقبل الاتصالات والاستفسارات لتهيئة الطلاب والطالبات لعودة المدارس في المراحل الدراسية كافة، ووضعت الإدارة خطة شاملة لاستقبال الطلاب والطالبات وخاصة طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، كما عملت على تهيئة المقاصف المدرسية، وحدّدت الاشتراطات الصحية لحفظ وتوزيع الأطعمة والمشروبات، وأنهت استعداداتها لتهيئة النقل المدرسي، وتحديد أعداد الطلاب والطالبات المسجلين والمستفيدين من خدمات النقل المدرسي.