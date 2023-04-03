توزيع 30 ألف حافظة لماء زمزم في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية

من ناحيته، قال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني: يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، ويشرف عليها (1) مشرف و(30) عاملاً للتأكد من تطبيق كافة برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين إحداهما ببدروم توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي جانب باب (64)، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات، وذلك حرصاً على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.